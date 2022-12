Le permis de conduire : c'est toujours la liberté

"C’est la liberté !" Sophie n’a que ce mot à la bouche. Elle vient d’obtenir son permis de conduire. Elle recevra bientôt le précieux sésame rose. À savoir que 100 ans après sa création, il n’est plus en papier, mais provoque toujours autant de joie. Cette autre nouvelle détentrice du permis, elle, se souviendra longtemps de cette journée. Quand on regarde dans le rétro, le papier rose est souvent imprégné de bon souvenir. Mais avant cela, il faut bûcher les leçons de conduite et surmonter ses angoisses. "C’est une grande épreuve. Ils se mettent souvent le stress plus que pour des examens", rapporte cet enseignant d’auto-école. Dans une commune rurale, comme à Pertuis (Vaucluse), le permis n’est pas une option. Yannis s’applique à réviser son code. Il sait qu’il n’a pas le choix, s’il veut gagner en autonomie. Il pourra peut-être bientôt voir la vie en rose. Les 100 ans de permis de conduire, c’est aussi 100 ans d’aventures et d’échapper belle sur les routes de l’Hexagone. TF1 | Reportage P. Géli, M. Perrot, H.P. Amar