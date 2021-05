Le petit cinéma de Mauléon attend la réouverture des salles

Dans son petit cinéma à Mauléon, Auguste Billaud, dit Dudu, a exceptionnellement accueilli quelques proches rien que pour notre tournage. Les villageois y viennent depuis leur plus tendre enfance et ils n'attendent plus qu'une chose : la réouverture prochaine de leur petite salle obscure de 260 places. Cet ancien préparateur en pharmacie a fait tourner ce cinéma bénévolement toute sa vie. À 94 ans, il rembobine parfois le fil de l'histoire. Aidé par une petite équipe, il a créé le Castel en 1942 à l'âge de quatorze ans. Le cinéma indépendant de Mauléon est né à partir d'un ancien théâtre local. Pour la première fois de sa vie, Dudu a bien été obligé de mettre son cinéma à l'arrêt, Covid oblige. Si dans la petite salle de projection, le matériel n'est plus celui des années 40, sa rigueur est restée la même, au service d'une séance rien que pour nous. Il est toujours inquiet du démarrage du spectacle. Son cinéma se cache dans l'enceinte du petit château de Mauléon, vieux de 1 000 ans. Franchir la porte du Castel, c'est franchir celle des souvenirs et du temps.