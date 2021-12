Le petit Jésus de la crèche volé à Locronan dans le Finistère

Dans la nuit du réveillon, le petit Jésus et quelques autres santons ont mystérieusement disparu. C'est une absence criante, insupportable pour les paroissiens de Locronan. Martine, la responsable de la crèche, ne digère toujours pas. De faible valeur marchande, le petit Jésus en question est toutefois une belle pièce de bois sculptée et surtout il fait partie de l'histoire de Locronan. L'annonce de cette disparition s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Car à cette époque de l'année, cette petite cité de caractère accueille des dizaines de milliers de visiteurs. Des habitants touchés et des visiteurs navrés. "C'est tellement stupide, je ne vois pas l'intérêt de faire ça", témoigne un touriste parisien. Une plainte a été déposée auprès des gendarmes, mais les poursuites seront abandonnées à condition que la figurine réintègre rapidement son berceau d'origine. TF1 | Reportage B. Boisrobert, J. Denniel