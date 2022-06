Le petit oiseau qui attire les foules dans le Jura

C'est un cri mélodieux que l'on n'avait jamais entendu dans le Jura. Le bruant à gorge blanche s'est installé au village des Bouchoux. Une observation très rare, car l'oiseau vit normalement à plusieurs milliers de kilomètres d'ici, au Canada. Claudine et Jean habitent sur la Place du village. Sur leur balcon, ils entendent toute la journée le sifflement de l'oiseau. Depuis une semaine, des dizaines d'ornithologues et surtout des passionnés viennent le photographier, notamment par beau temps. C'est le cas sur une vidéo prise il y a quelques jours. Le village est devenu le centre d'attention des passionnés d'oiseaux. Marc Benamou gère le seul restaurant des Bouchoux et il a eu une fréquentation exceptionnelle ces deniers jours. Pour trouver l'animal, c'est d'abord un jeu de cache-cache. Il faut bien tendre l'oreille, puis diriger son regard vers le cri. Pierre Durlet est ornithologue. La présence de cet oiseau dans le Jura est pour lui accidentelle. Seul, le bruant à gorge blanche n'est pas en danger. Il cherche même à séduire les moineaux français, pour rester définitivement ici. TF1 | Reportage I. Blonz, B. Gereys