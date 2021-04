"Le Petit Prince" fête ses 75 ans

Avant de l'écrire, Antoine de Saint-Exupéry a d'abord griffonné le Petit Prince sur des papiers volants ou sur un agenda. L'histoire est venue après, comme un conte. Qui ne connaît pas cette rencontre entre un aviateur à mille milles de toute terre habitée, enlisé dans les sables du Sahara, et ce Petit Prince venu l'interpeller sur les certitudes des grandes personnes ? "Le Petite Prince" est un livre pour enfants, écrit à l'intention des grandes personnes, a toujours dit son auteur. Aujourd'hui, chacun dispose de son propre souvenir avec ce petit roman devenu un monument, lu et relu sur des générations. Près de 400 langues peuvent se vanter de disposer de leur propre traduction. Et chaque année, "Le Petit Prince" continue de s'écouler à cinq millions d'exemplaires. La dernière déclinaison pour 2021 est un timbre anniversaire. Le phénomène se poursuit depuis sa parution aux Etats-Unis en 1943, fruit de l'imagination d'un héros de l'Aéropostale qui nous restitue ses rêveries avec ce personnage étrange et merveilleux.