Le petit radar urbain qui voit tout

Dissimulés derrière un platane ou un feu tricolore, ces nouveaux radars savent se faire discrets. Ils sont installés depuis plusieurs mois et pourtant rares sont les Toulousains qui les ont débusqués. De la forme d'une boîte à chaussures de couleur grise, ces radars urbains ont de supers pouvoirs. En plus d'enregistrer une vitesse excessive, ils sont capables de détecter un portable au volant, une ceinture non attachée, un franchissement de ligne blanche ou une voiture dans un couloir de bus. Forcément pour certains, cette nouvelle technologie va trop loin : "pourquoi toujours sanctionner, il faut d'abord discuter", "c'est pour un peu de sécurité mais là on arrive à des excès". A Toulouse, une vingtaine est positionnée sur les boulevards. Les radars nouvelle génération sont en phase de test. Ils vont commencer à verbaliser d'ici fin mars. Toutefois, toutes les boîtes ne sont pas équipées de cette technologie. Certaines n'ont qu'un effet dissuasif. L'objectif premier annoncé reste la sécurité. Le nombre de morts sur la route a progressé de 10% en un an. L'argent des amendes pourrait être récupéré par les collectivités locales. Ces radars urbains sont si secrets qu'ils ne flashent même pas. TF1 | Reportage P. Mislanghe, J. V. Fournis