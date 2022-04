Le phare de Cordouan retrouve ses visiteurs

Au départ, c'est un point à l'horizon entre le ciel et la mer. Mais rapidement, Cordouan se dresse, du haut de ses 67 mètres, devant les premiers visiteurs de la saison. L'hiver sans les touristes, la vie au phare ne s'arrête pas. En plus des gardiens, le bâtiment est habité par des cordistes et des tailleurs de pierres. Ils viennent de terminer d'importants travaux de restauration. À l'intérieur de la tour, il y a six étages avec des moulures, des vitraux, et une architecture au style de la Renaissance. Cordouan est surnommé le Versailles des mers. C'est tout en haut, après la 301ème marche, qu'il dévoile sa dernière merveille. "On est impressionné, impressionné de voir ces pierres en plein milieu de l'eau, en plein milieu de la mer", dit un visiteur. C'est un palais sur l'eau qui est devenu un patrimoine mondial de l'Unesco l'été dernier. Pour la première fois depuis 31 ans, Fabrice Palacin voit des touristes étrangers dès le mois d'avril. Cette année, le dernier phare habité du pays accueillera plus de 25 000 visiteurs. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Arfel