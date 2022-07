Le phare du Conquet se visite à nouveau

Les habitants découvrent le balcon du phare du Conquet (Finistère) et les différentes pièces à l'intérieur de l'édifice. L'émotion est présente. Ils sont les premiers à visiter ce monument. L'édifice était inoccupé depuis près de 30 ans. Son état se dégradait à vue d’œil. La mairie s'est mobilisée pour lui offrir une nouvelle jeunesse et en faire un lieu de tourisme. Par chance ce jour-là, ces visiteurs tombent sur Jean-Yves, autrefois gardien dans ce phare. Cela fait 20 ans qu'il n'est pas revenu ici. La chambre n'a presque pas changé depuis les années 60. Des conditions de vie simples, mais confortables pour ce gardien qui a connu l'enfer avec les phares en mer. Ici, sur terre, c'était le paradis. Aujourd'hui, le métier de Jean-Yves a disparu. Les phares sont électrifiés et pilotés à distance. Ici, au Conquet, Kermorvan éclaire toujours la côte et met aussi maintenant, l'histoire des gardiens en lumière. TF1 | Reportage M. Pirckher, A. Creff