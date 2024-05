Le phare qui n'a jamais vu la mer !

Au milieu d'une mer de vigne, le phare de Verzenay veille depuis 1909 sur le patrimoine champenois. Pour s'élever aussi haut que lui, il faut gravir les 101 marches qui nous séparent de la terre. Le phare a été érigé par Joseph Goulet, producteur de champagne au XXe siècle. Dans cette région, l'eau se transforme en champagne. Parmi les contributeurs du patrimoine viticole de Verzenay (Marne), la famille Rousseau. Céline est vigneronne de père en fille depuis le XVIIe siècle. Dans le musée du phare, une place toute particulière est réservée à sa famille. Elle nous raconte : "Ce sécateur, il a servi à notre grand-père qui s’appelait Pierre, et probablement aussi à Paul, son papa, qui taillait la vigne avec cet outil". À son tour, Céline écrit l'histoire. Elle cultive une parcelle de vigne au pied du phare. Aujourd'hui, c'est un lieu de partage où le patrimoine se déguste dans des flûtes de champagne. On comprend mieux désormais pourquoi après avoir trinqué, on se sent comme les gardiens d'un phare suspendu au-dessus d'une mer verte. TF1 | Reportage L. Jeanson, A. Crunchant