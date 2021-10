Le phénomène "Mortelle Adèle", jeune héroïne de BD au caractère bien trempé

Pola et Nina connaissent déjà toutes les répliques par cœur. Mais elles replongent toujours avec le même bonheur dans les aventures d'Adèle. Une héroïne spéciale au point de tenter d'envoyer son chat en orbite ou de massacrer sa poupée au marteau. Adèle terrorise son monde et c'est précisément ce qui fait son succès. La petite peste a aussi la cote auprès des parents. Les exemplaires de ce genre ne resteront pas longtemps aux rayons. Avant même sa sortie, le nouvel opus a été réservé par les parents du quartier. Et c'est le même phénomène à chaque fois. "Les enfants en parlent dans la cour de récréation. Ils connaissent chacun des noms", confie la libraire Lucille Prost. Les enfants connaissent également l'auteur Antoine Dole et la dessinatrice Diane Le Feyer. Mais c'est directement à leur héroïne que s'adressent la plupart de leurs lettres. Pour ce nouveau livre, Diane a repris ses crayons avec enthousiasme. Cette fois, Adèle fonde un groupe et se lance dans la chanson. Au total, quinze morceaux accompagnent le livre.