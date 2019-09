Le Phoenix Tour de Soprano, un franc succès

Sa tournée est phénoménale et il remplit les stades partout où il va. Il s'agit de Soprano. Dernièrement, il a enflammé le stade de Lille, à guichets fermés, et va encore en remplir cinq autres de la même envergure. Ce succès, il est le premier à en être étonné. Pourtant, à chacun de ses concerts, une foule immense se déplace pour le voir. Une chose est sure, il rassemble des générations à travers sa musique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.