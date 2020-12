Le pilote de F1 Romain Grosjean donne des nouvelles après son accident

Après son terrible accident avec sa voiture qui a explosé, Romain Grosjean va bien. Rarement, on aura été si content de voir un pilote donner de ses nouvelles depuis un lit d'hôpital. Au premier tour de Bahreïn dimanche après-midi, sa voiture braque souvent à droite, accroche la route d'un concurrent et heurte le rail avant d'exploser. Romain Grosjean met ensuite 28 secondes à sortir des flammes. C'est à la fois une éternité mais aussi très peu de temps après un tel accident. Protégé par les vêtements ignifugés très efficaces, il sort presque seul, soutenu par un pompier et l'équipe médicale. C'est à la fois un miracle et un exploit, reconnaissent ses pairs. Le progrès a surement déjà sauvé le pilote français car avec une voiture inexplicablement coupée en deux, le réservoir d'essence n'était plus protégé. Mais c'est le halo qui a permis à Romain Grosjean de rester conscient et de sortir. Il devrait quitter l'hôpital dès ce mardi. En convalescence, il ne disputera pas la course prévue le week-end prochain.