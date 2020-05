Le piment d'Espelette, l'emblème de la cuisine basque

Avec ses dizaines de guirlandes de piments séchés, ses ruelles charmantes et ses maisons pittoresques, Espelette (Pyrénées-Atlantiques) offre un paysage digne d'une carte postale mais pas que. Sa gastronomie est toute aussi savoureuse. Dans l'auberge d'Auxtin Darraidou, ouverte depuis 150 ans, on propose des spécialités basques, des plats du terroir simples et roboratifs dont le piment d'Espelette est l'ingrédient phare. Découvrez certains d'entre eux à l'exemple de l'axoa de veau. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.