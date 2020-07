Le piment français contre-attaque

Il y a cinq ans, une famille de cuisiniers s'est lancée dans la production de piment français, avec des compositions plus ou moins épicées. Jean-Baptiste Martin, sa femme et leur cousin, se sont effectivement piqués au jus de ce fruit aux promesses gustatives très variées. Ils l'ont d'ailleurs fait maturer en fût de chêne comme un bon vin. Découvrez les diverses préparations en images. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.