Le Piton de la Fournaise en éruption, un spectacle unique et hypnotique

Le Piton de la Fournaise, à La Réunion, est l'un des volcans les plus actifs au monde. Pour la quatrième fois en 2019, il s'est réveillé, au grand bonheur des touristes. Ce 14 août 2019, les coulées de lave à plus de 1 000°C se trouvent à moins de deux kilomètres de la route. Après trois jours de spectacle aussi fascinant qu'effrayant pour les touristes, les coulées de lave devraient ralentir, en abordant un secteur plus plat. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.