Le placier, chef d’orchestre des marchés

Il est 6h du matin et Yann démarre sa journée. Il vérifie qu'il n'y ait pas de véhicules sur la place du marché. Ce mercredi, il y en a un et il faut donc le déplacer. En attendant la dépanneuse, Yann accueille les premiers commerçants. Des habitués qui on leur place attitrée, comme David. Une heure plus tard, la dépanneuse arrive : 35 euros d'amende pour cette voiture et environ 120 euros de fourrière. La place est libre pour ce camion. Une fois les commerçants permanents installés, l'agent municipal peut s'occuper des nouveaux arrivants. Isabella est commerçante et elle est venue chercher de la place. Heureusement pour elle qu'il en reste. Dans le cas contraire, Yann aurait procédé à un tirage au sort. Forcément, tout le monde veut être au cœur du marché. A 9h, le placier récolte une taxe auprès des commerçants. Les sommes sont modiques et sont fixés en fonction de la taille du stand. En cinq ans de métier, Yann est devenu proche des commerçants. C'est un homme de l'ombre, essentiel à la bonne tenue du marché. TF1 | Reportage M. Pircker, L. Larvor