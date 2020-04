Le plafond des paiements sans contact relevé à 50 euros

Dans certains commerces, les paiements sans contact par carte bleue ont augmenté de 30% depuis le début du confinement. Et dès le 11 mai, il sera désormais possible de payer jusqu'à 50 euros de cette manière au lieu de 30 jusqu'à présent. Si la mesure satisfait d'emblée les commerçants, les clients, eux, en ont un avis partagé. Certains pensent que c'est plus pratique et rassurant vu les circonstances sanitaires. D'autres s'en méfient notamment pour des raisons de sécurité de données. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.