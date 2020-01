Le plaisir de jouer aux cartes à Castelnau-le-Lez

À Castelnau-le-Lez, dans l'Hérault, des joueurs de cartes se retrouvent tous les jeudis, depuis maintenant 20 ans. Pour eux, l'idée serait surtout de se détendre et de stimuler en même temps leur mémoire. Le seul mot d'ordre, c'est ne pas compter les points ni les kilomètres. Ils aiment notamment passer un après-midi en bonne compagnie, presque en famille. Et entre partenaires, ils ont même des messages codés pour jouer à la belote. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/01/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.