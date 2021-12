Le plaisir d'une belle oursinade en Corse

Rouge, parfois orangé, le corail des oursins du golfe d'Ajaccio peut aujourd'hui être dégusté. Sur le port, l'effervescence règne à la recherche de l'emblème de cette baie. Manu, l'écailleur du bar du marché, ouvre le tout premier de la saison. Sur les terrasses baignées de soleil, on l'attendait avec une grande impatience. "J'attendais depuis deux heures. Ils sont beaux, ils sont pleins. Il n'y a plus qu'à les déguster" ; "Partager les moments avec tout le monde. Se faire les oursinades sur la plage", témoignent des habitants. L'oursinade ajaccienne a ses codes et ses règles. Elle se fait sur la plage et toujours les pieds dans l'eau. "On est né dedans. Moi, j'ai été élevé à les servir et aussi à les manger. Et quand on mange les oursins, on les mange souvent en famille et tout. Ça rappelle toujours de bons souvenir", lance un habitant. Pour les manger, rien de plus simple, un bout de pain ou à la petite cuillère et sans oublier un verre de vin blanc. Sur le sable, on se sent privilégié. L'air de la mer et un goût iodé, l'oursinade est la meilleure thérapie pour retrouver le sourire. On a jusqu'au 15 avril pour se régaler. TF1 | Reportage P. Roubaud, P. Pelletier