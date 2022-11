Le plaisir retrouvé des thés dansants

Si vous cherchez la recette du bonheur, la voici : une piste de danse, un musicien et une centaine de danseurs passionnés et un brin d'humour. Parmi les infatigables figurent des octogénaires. Pendant six heures s'enchaîneront cha-cha, polka, tango. Mais d'après les professionnels, ce qui rassemble le plus est le madison. Heureusement, les gourmandises arrivent à 16h30. Pas question pour Hubert de perdre le rythme. Quand la valse arrive, il fait virevolter Jeanine. Dans ses quelques pas, le souvenir de leur rencontre surgit. Et ce ne sont pas les seuls. Un autre Hubert et Annick sont tombés amoureux sur la piste, il y a deux ans. "Il faut bien reprendre des forces jusqu'à 19 heures", affirme un passionné. De l'amour, Thérèse en a à revendre. C'est elle l'organisatrice de l'événement. Depuis 20 ans, elle fait danser des milliers de convives, devenus au fil du temps des amis très proches. Au gré des rencontres et des retrouvailles, discrètement, certains en profitent pour ponctuer leur danse d'un petit baiser. TF1 | Reportage M. Stiti, A. Santos