Le plaisir retrouvé du jardinage

À peine plantées et déjà chez certains, ce seront les meilleures salades de l'année. Dans tout le jardin, ça bourgeonne, ça se réveille. "Il faut avoir la patience. Pour moi, c'est une thérapie. C'est magique", lance Stéphanie Fosset, présidente des jardins du Pont Neuf à Lansargues (Hérault). Les camélias ainsi que les herbes folles repartent. Il faut alors retourner, amender et nourrir la terre, car le printemps est là. À planter fin mai, la ratatouille devra patienter. Chez la pépinière Ruiz, les semis de printemps sont prêts. David Rigal, lui, est jardinier dans un domaine viticole. Un potager de 300 mètres carrés à faire renaître. "C'est la phase la plus sympa. D'une année à l'autre, il y a aussi la rotation de culture", explique-t-il. Quant à une cliente, elle fait dessiner son jardin par un paysagiste. "Elle nous avait conseillé de le faire sur le mois d'avril et de ne pas dépasser fin mai. On suit ses conseils", raconte-t-elle. TF1 | Reportage F. De Juvigny, C. Astruc