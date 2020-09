Le "plan blanc" déclenché à l'hôpital de Montpellier

À l'hôpital de Montpellier, le service d'urologie a laissé sa place à celui dédié au coronavirus, car il fallait un accès direct à la réanimation. Dans cet établissement, le nombre de patients a doublé ces deux dernières semaines. Il est passé au "plan blanc de niveau 2", un dispositif pour répondre à un afflux de malades du Covid. Il permet de réorganiser les services, de redéfinir les interventions prioritaires, mais aussi de redéployer des infirmiers et des aides-soignants en renfort. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 25 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.