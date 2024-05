Le plan du gouvernement contre les narcotrafiquants

En 1986, Tommaso Buscetta, parrain de la mafia sicilienne, dévoile presque tout ce qu'il sait sur son organisation. C'est le plus connu des repentis italiens. Il permet, lors du maxi-procès de Palerme, l'arrestation de presque 350 mafieux, le démantèlement de nombreux réseaux et trafics. Ce statut de repenti italien donne des idées à Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice. Il veut la même chose sur le territoire français. De l'autre côté des Alpes, ce système est devenu incontournable dans la lutte contre le crime organisé. Le principe, c'est d'offrir une réduction de peine et un nouvel état civil, concrètement une nouvelle identité secrète à des trafiquants. En échange, d'après le ministre, "le repenti aura collaboré avec la justice, fait des déclarations sincères, complètes et déterminantes pour démanteler des réseaux criminels". Ce statut de collaborateur de justice existe déjà dans l'Hexagone, mais il offre moins de garanties et sa mise en place est compliquée. Conséquence, il n' a été appliqué qu'une vingtaine de fois en dix ans. TF1 | Reportage F. Litzler