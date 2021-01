Le plan grand froid déclenché

Ce mardi matin, le trafic est interrompu sur certaines autoroutes. Les pluies verglaçantes ont fait glisser les camions et désormais, c'est la neige qui complique la route des chauffeurs de poids lourds. Un conducteur a reçu une info d'un collègue qui roulait en sens inverse. Sur une voie d'autoroute, il y a plus de dix kilomètres de véhicules totalement à l'arrêt depuis plusieurs heures. Les conducteurs interviewés confient qu'il faut prendre le mal en patience. Ils espèrent toutefois que les engins de déneigement vont pouvoir accéder à la voie. Pour Pierre qui devait rejoindre Chambéry (Savoie), c'est la mauvaise surprise. Sa voiture l'a lâché, elle ne démarre plus. En tout sur l'A31, le trafic est délicat sur 40 kilomètres. Or, le redoux n'est annoncé que pour ce jeudi après-midi. Pour l'instant, la neige tombe encore abondamment.