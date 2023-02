Le plein de frissons à la montagne

Thibault et Enzo font quelques derniers ajustements avant de se jeter à l'eau. La première épreuve est d'affronter la température extérieure qui est de moins de deux degrés. Ensuite, ils vont se jeter dans l'inconnu à la découverte du canyoning hivernal. Au cœur des Pyrénées Béarnaises, Lionel est l'un des cinq guides français à proposer cette activité insolite dans une eau à sept degrés même sous la neige. Toboggan, sauts, grâce à une combinaison spéciale, ils enchaînent les obstacles sans jamais oublier de lever les yeux. Tout autour, le spectacle est saisissant. Le canyoning est une expérience inédite, accessible aux débutants avec quelques conditions à savoir : marcher, pratiquer un peu la randonnée et avoir une petite condition physique pour pouvoir résister à la fraîcheur de l'air ambiante. Que les plus frileux se rassurent, ces montagnes ont bien d'autres secrets à nous faire partager, cette fois-ci, depuis la terre ferme. Alexandre est l'un des gardes du parc des Pyrénées et veille sur les montagnes. Il y a des espaces interdits à l'homme pour tenter de faire revenir le grand Tétras. TF1 | Reportage V. David, E. Castaing, J. Dubois