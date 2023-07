Le plein de sensation en Aveyron

Les consignes sont données. Ces aventuriers d'un jour vont s'élancer sur la Dourbie. Certains connaissent déjà. Les gorges de la Dourbie, c'est jusqu'à 18 kilomètres de promenade pour les plus téméraires. Un parcours dans une nature verdoyante. C'est une vallée boisée peu connue. Les touristes sont encore rares, et pourtant, les paysages sont à couper le souffle. Nichés dans les falaises, on aperçoit des villages pleins de charme. L'occasion pour nous de faire une pause. La flaune aveyronnaise, c'est le bijou de la région. Un savoureux mélange de lait de brebis, de fleur d'oranger. C'est une sorte de flan confectionné avec des produits locaux. La Dourbie se dévoile au fil de l'eau. Derrière les arbres, de nombreux campings offrent un cadre idyllique pour les vacances. Nous prenons de la hauteur et rencontrons Manu, moniteur depuis 30 ans. Aujourd'hui, il accompagne un groupe d'amis, venus d'Orléans. Certains semblent à l'aise sur les tyroliennes, d'autres appréhendent un peu. Malgré nos efforts sur l'eau et dans les airs, nous n'avons pas réussi à percer tous les secrets de la Dourbie. TF1 | Reportage M. Guénégan, A. Pocry