Le plein de sensations et de bonne humeur en caisses à savon dans les Ardennes

A Rimogne (Ardennes), la commune n'a fixé qu'une seule condition pour descendre en caisse à savon. Mais attention, avoir plus de huit ans n'est pas suffisant pour être un As du volant. "Pour être un bon pilote, il faut avoir déjà pratiqué ça plusieurs fois" ; "Il faut savoir diriger sa propre caisse à savon", témoignent quelques-uns. Certains pilotes atteignent les 50 km/h, d'autres ont plus de difficulté à respecter le tracé. Pour être champion de caisse à savon, ce n'est pas la vitesse qui compte, mais l'inventivité. Ce radar très mobile a du succès. Gérald s'est inscrit avec ses trois enfants. Chacun a choisi le thème de son embarcation. A Rimogne, 32 pilotes étaient inscrits. Ensemble, ils ont perpétué une tradition apparue en Europe il y a plus de 70 ans. TF1 | Reportage G. Gruber, G. Gravina