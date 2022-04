Le plein de soleil dans les gorges de l’Ardèche

Il faisait 22 °C sur la plage et quatorze degrés dans l'eau ce lundi matin. Des températures dignes d'un mois d'août. Certains se lancent sans hésiter pour la première baignade de l'année. "On est en vacances, il faut en profiter. Après, c'est un peu froid, mais ça passe", nous rapporte un baigneur. Pour cette famille venue de Haute-Loire, c'est le dernier jour de vacances. Alors, on en profite jusqu'au dernier moment, les pieds dans le sable. À la buvette du camping du Pont d'Arc, Grégory Martin ne cache pas sa fierté d'être Ardéchois. Il gère un petit camping qui existe depuis 50 ans, un lieu agréable en toute simplicité. La descente de l'Ardèche en canoë, c'est l'activité la plus prisée dans les gorges. Il ne faut pas oublier de bien s'équiper. "Quand on vient en début de saison, sur les journées où il fait encore un peu frais, notamment le matin, il faut fournir des combinaisons néoprènes", nous affirme Jan Van Baaren, gérant de la base nautique du Pont d'Arc. TF1 | Reportage S. Agi, J. Chaize