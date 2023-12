Le plein moins cher pour partir en vacances

Il suffit de jeter un œil sur les panneaux. Ce lundi matin, on trouve le SP 95 à 1,73 euro et le gasoil à 1,72 euro en moyenne le litre. C'est incroyable, mais vrai. Le prix des carburants a baissé. "Bien sûr que c'est une bonne nouvelle. Si ça pouvait encore baisser, ce serait encore mieux", lance un passant. Si on regarde sur les trois derniers mois, la baisse est effectivement visible. Le prix du gasoil, par exemple, est passé de 1,87 à 1,75 euro en moyenne, soit douze centimes d'économie par litre. Alors, à l'approche des fêtes de fin d'année, c'est une bonne nouvelle. Aller voir la famille coûtera un peu moins cher. Il est difficile de s'y retrouver, mais les prix à la pompe, aujourd'hui, sont le résultat de négociations qui ont eu lieu il y a longtemps, à une époque où les cours mondiaux du pétrole étaient assez bas. Et pourtant, vous êtes nombreux aujourd'hui à être méfiants. Beaucoup s'attendent à voir les prix grimper à nouveau. Il se pourrait en effet que le prix de l'essence remonte à l'approche des fêtes, en fonction de la demande, qui sera plus forte à ce moment-là. TF1 | Reportage S. Hembert, B. Agirbas, L. Cloix