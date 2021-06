Le plus beau village de France accueille Emmanuel Macron

Perché sur les hauteurs du Lot, Saint-Cirq-Lapopie se prépare dans un calme tout relatif et se pare de ses plus beaux atours. Gérard Miquel, le maire de ce village classé parmi les plus beaux de l’Hexagone, se retrouve un peu débordé. Le président est attendu dans quelques heures, ce n’est pas la première fois qu’il se rend sur place. Au programme : rencontre avec des habitants et des commerçants. Saint-Cirq-Lapopie, comptant 200 habitants, est la première étape d’un "Tour de France" qui va s’étaler sur plusieurs semaines. Un petit air de campagne ? En tout cas les habitants ne s’y sont pas trompés. "Il profite des régionales pour commencer à mettre le pied à l’étrier", affirme l'un d'entre eux. La dernière fois qu’Emmanuel Macron s’était rendu sur place, c’était il y a deux ans, durant la crise des Gilets jaunes. Éric Viven, hôtelier qui vient de rouvrir ses portes, compte bien élargir sa collection de photos. En outre, le chef de l’État s’entretiendra avec des professionnels. Il passera la nuit dans la région avant de nouvelles étapes jeudi, dont Cahors, la préfecture du Lot.