Le plus grand boulodrome d'Europe se trouve désormais dans le Nord

C'est un gigantesque boulodrome à faire pâlir d'envie n'importe quel Marseillais, sauf que nous sommes dans le Nord. L'endroit compte 200 terrains pour jouer à la pétanque. À l'intérieur comme à l'extérieur se trouvent des gradins et une buvette-restaurant. Inauguré ce week-end, le boulodrome de Sin-le-Noble a d'abord attiré de nombreux curieux. Contrairement aux idées reçues, on joue énormément à la pétanque dans le Nord. C'est terriblement convivial, surtout dans un tel espace. Pour l'occasion, les organisateurs ont fait venir les champions de France, et même du monde, des stars de la pétanque. Le boulodrome a coûté neuf millions et demi d'euros. Le but est d'organiser des compétitions et d'attirer des licenciés. Juste à côté se trouve un terrain de billon. Un jeu traditionnel proche de la pétanque. L'occasion pour nous de penser à Jean-Pierre Pernaut qui était l'un des premiers à montrer ce jeu à la télévision. Lui qui aimait beaucoup aussi la pétanque. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Joire