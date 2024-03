Le plus grand champ de couleurs au monde

On a l'impression que les couleurs du printemps se sont posées au Keukenhof. Les portes du plus grand parc floral du monde viennent de s’ouvrir. Les visiteurs sont déjà nombreux. Venus s’enivrer de l’odeur entêtante des jacinthes ou de celle plus subtiles des crocus ou des narcisses. La particularité du parc, ce sont ces milliers de tulipes, emblème des Pays-Bas. On ne compte plus le nombre de variétés. On se demande même comment les jardiniers font pour les reconnaître. Pour chaque parterre de tulipe, un écriteau précise la variété. Il s’agit de 36 hectares de parterres, rehaussés d’un lac et ombragés par des dizaines d’arbres, dont quelques pommiers ou cerisiers en fleurs. Plusieurs pavillons abritent aussi des milliers de fleurs protégés des frimas de mars. Et puis, dans quelques semaines, les champs alentours seront tapissés de millions de fleurs, un spectacle grandiose qui nous rappelle chaque année que les Pays-Bas sont le premier producteur de fleur au monde. Alors, si vous offrez un bouquet ce week-end, il y a de grandes chances pour que les fleurs viennent de là. TF1 | Reportage S. Hembert, G. Delobette