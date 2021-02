Le plus grand labyrinthe d’Europe a rouvert dans la Creuse

Le labyrinthe géant des Monts de Guéret se dévoile, perdu dans la forêt. Avec ses 2,5 hectares de végétation et ses quinze kilomètres d'allées, on a de quoi perdre tous ses repères. En effet, il y a sept chemins différents, mais seuls deux d'entre eux vont permettre de sortir. Deux zones sur trois sont en congé en ce moment. Alors beaucoup cherchent des activités en plein air. Pour les visiteurs venus entre amis ou en famille, le labyrinthe est la bonne idée sortie des vacances dans la Creuse. Selon le gestionnaire du labyrinthe, la fréquentation est plus haute que d'habitude en ce mois de février "de par ce besoin de sortir et de s'aérer à nouveau". En moyenne, il faut une heure pour sortir du labyrinthe, mais il est fréquent que certains y passent toute une demi-journée pour y arriver. Néanmoins, les responsables des lieux ont mis en place des énigmes pour arriver à trouver la sortie. D'autres se résignent à tricher. Guides inattendus, sens de l’orientation ou culture générale, à chacun son astuce pour trouver son chemin.