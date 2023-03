Le plus grand voilier en bois du monde en escale à Sète

Naviguer à bord du Götheborg se mérite. Encadrés par un équipage professionnel, une quarantaine de stagiaires sans expérience de la navigation se sont offert une aventure unique. Une semaine à bord du plus grand bateau en bois du monde, réplique parfaite d'un navire de commerce suédois du XVIIIe siècle. Pour faire avancer ce trois-mâts de 50 mètres de long et de 1 200 tonnes, plus de 25 kilomètres de cordage, près de 2 000 mètres carrés de voile ont été conçus comme il y a 250 ans. Des voiles sur lesquelles il faut régulièrement intervenir en se hissant en haut du mât, à 50 mètres au-dessus du pont. Tout est d'époque, même les costumes. Ce qui permet aussi de retrouver des sensations oubliées et de se replonger dans la vie des marins d'autrefois. Parti de Barcelone dimanche dernier, le Götheborg est arrivé à Sète jeudi après-midi. Fidèle à la tradition, le navire a tiré une salve de canons afin de les décharger et prouver ses intentions pacifiques. L'accueil des Sétois au son des hautbois et des tambours est tout aussi chaleureux. Le bateau restera à quai tout le week-end pour des visites guidées avant de reprendre la mer dimanche. TF1 | Reportage J.P. Féret, P. Marcellin