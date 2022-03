Le plus haut train à crémaillère de France se rénove

Elle est acclamée comme une vedette. Ici, chaque train possède un prénom. Marie se fraye un chemin dans les rues de Saint-Gervais-les-Bains (Haute-Savoie). Le tout nouveau tramway du Mont-Blanc fait sensation. Partie il y a trois jours du nord de la Suisse, la motrice de 54 tonnes et 32 mètres de long ne passe pas inaperçue. Elle est une fierté pour les habitants qui empruntaient les anciennes locomotives depuis 1957. Cette mythique ligne à crémaillère permet à de nombreux alpinistes de se rapprocher du Mont-Blanc, jusqu’à 2 380 mètres d’altitude. Plus d’un siècle après sa création, l’odyssée se poursuit. Pour le personnel, comme Lionel Million, chef d’atelier et conducteur depuis 30 ans, il est temps de découvrir cette machine. Selon Damien Girardier, directeur d’exploitation, "l’idée est d’amener plus de confort, d’allier la tradition et la modernité". Après Marie, les trois autres trains Jeanne, Anne et Marguerite sont attendus en Haute-Savoie. Leur mise en service avec des passagers est prévue pour le mois prochain. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand