Le plus petit village fortifié de France

Il y a quinze habitants dans l’enceinte, mais 200 000 touristes par an. À Larressingle, mieux vaut être bilingue. La preuve en est ici, chez Marion Lefèvre, à la boutique "Dame Cunégonde". La visite vaut le détour. Le plus impressionnant se trouve en haut des marches de la tour du village. Plus de 1 000 ans d’histoire qui font rêver. "C’est assez magique. C’est une aventure médiévale tous les jours", explique Marion. L’aventure intrigue aussi les visiteurs d’un jour. Une originalité avec laquelle les habitants ont appris à jouer. Dédé en est le témoin : "Depuis que le tourisme s’est relancé, on fait des animations des époques médiévales". Ici, on a des machines de guerre et des tenues d’époque, comme si on y était. Au rythme des explications d’un guide arrivé tout droit du Moyen Âge, les enfants jouent leur rôle à la perfection. La magie opère, le public est conquis. Au milieu des catapultes au pied des vignes gersoises, la petite Carcassonne du Gers n’est pas prête de tomber sous l’envahisseur. TF1 | Reportage S. Petit, G. Udron, F. Guinl