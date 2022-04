Le Poët-Laval, le village aux mille artistes

Il est comme une apparition sur les collines boisées de la Drôme provençale. Ceux qui sont à ses pieds vous montreront son meilleur profil et vous parleront de sa lumière. "Même quand il ne fait pas beau, on a toujours un petit rayon de soleil sur le vieux village", confie une habitante. Alors laissons-nous guider par le soleil pour découvrir ces maisons, qui à première vue, n'ont rien d'éclairées. Mais les habitants sont bien là. Ils laissent parler la lumière. "Il y a des ciels merveilleux ici, matin et soir. J'en intègre dans certains de mes tableaux", raconte Françoise Aymé-Martin, peintre. Luthier, céramiste, vitrailliste... une vingtaine d'artistes font briller Poët-Laval. C'est le cas de Julien Cooper, spécialiste mondial d'un instrument venu d'Afrique : la kora. Pourtant, au siècle dernier, ce rayonnant village n'était plus qu'une ombre. Il a été abandonné pour la plaine et livré aux pilleurs. Il a été renaît grâce à une poignée d'amoureux qui le redécouvrent dans les années 60 et le rebâtissent. TF1 | Reportage G. Charnay, Q. Russell