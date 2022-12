Le point colis toujours plus près de chez vous

Voir une file d'attente digne de la Poste aux heures de pointe, c'est une scène devenue ordinaire devant la maison de la presse d'une petite commune de Seine-et-Marne. Entre les dépôts et les retraits de colis, l'abondance de clients ne laisse à Patricia Bourdin aucun répit. Au moment de Noël, on compte près de 200 colis par jour. La vente en ligne profite pleinement des faibles tarifs de livraison. Patricia perçoit quinze centimes par colis collecté et 30 centimes à chaque colis livré. Peu rémunérateur mais c'est un complément de revenu. Comme elle, ses clients cherchent à maintenir leur niveau de vie. Sur les étagères, 90% des colis proviennent du marché de l'occasion : "j'utilise beaucoup les sites de deuxième main", "c'est pratique, maintenant c'est un deuxième mode de vie". Personne ne s'étonne plus de récupérer ses colis chez le garagiste, par exemple. "Le flux client est multiplié par trois", raconte Julien, le propriétaire des lieux. Son espoir c'est de fidéliser sur son garage les clientèles qui viennent pour les colis. En quête de nouveaux clients et d'un complément de revenu, plus de 30 000 commerces font office de point relais. TF1 | Reportage M. Croccel, R. Roiné, T. Leroy