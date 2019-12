Le point sur ce deuxième jour de grève à Lille

Dans la matinée du 6 décembre 2019 à la gare de Templeuve, à Lille, les voyageurs ont attendu le train sous la pluie. Mais pour cette deuxième journée de mobilisation, 87% des conducteurs sont en grève et un TER sur dix est disponible. Un train a fini par passé, à la plus grande joie des voyageurs. Par ailleurs, l'aéroport était presque désert car une bonne partie des vols intérieurs ont été annulés. Mais Air France avait déjà prévenu les voyageurs pour leur éviter de mauvaises surprises. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/12/2019 présenté par Jean Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.