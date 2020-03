Le point sur le confinement place de la Bastille

Les mesures de confinement sont entrées en vigueur ce mardi à 12 heures sur la place de la Bastille. La fréquence de circulation a considérablement baissé, même si des déplacements continuent à être enregistrés. Le déploiement des forces de l'ordre va également démarrer dans quelques instants. Plusieurs fourgons de la police nationale sont d'ores et déjà présents sur les lieux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.