Le point sur les chiffres du Covid

Si on se concentre sur les chiffres, il n'est pas surprenant que Paris et la petite couronne soient montés d'un cran dans l'alerte au virus. Les seuils ont, en effet, été franchis depuis la semaine dernière et la situation ne s'arrange guère. Bien que le taux d'incidence soit descendu à 260, il reste au-dessus de la limite. Dimanche soir, la capacité d'accueil des services de réanimation a dépassé les 36% dans la région Île-de-France. Quid de la situation des autres villes ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.