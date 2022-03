Le poisson de plus en plus cher

Aucun poisson n'échappe à la hausse des prix. En un an, il a augmenté de 10%, soit trois fois plus que l'inflation. Pour Pauline Duchemin, certains produits deviennent même inabordables. "L'année dernière, j'ai vendu le dos de lieu noir à 18,99 euros le kilo. Là, on est passé à 26,99 euros", confie-t-elle. De plus, l'approvisionnement aux poissons frais tourne au casse-tête ces derniers jours. La jeune poissonnière a reçu un quart de sa commande ce mardi matin. Les produits deviennent de plus en plus rares et chers. C'est la conséquence directe de la flambée des cours du gasoil et des manifestations des pêcheurs. Les difficultés concernent également les grandes surfaces. Dans un hypermarché, certains prix se maintiennent. D'autres augmentent, y compris les poissons de saison les plus abordables. Certains clients se laissent surprendre. D'autres changent leurs habitudes, quitte à renoncer aux langoustines. Consommer moins ou encore rechercher les promotions, ce sont les solutions du moment pour continuer à manger du poisson. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély