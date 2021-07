Le poisson, produit-phare d'Etaples-sur-Mer le plus beau marché de France

Sur les étals du marché ou les aubettes du port, le poisson est partout. Tous les jours, les habitants viennent en chercher. Etaples-sur-Mer, c'était avant tout un petit village de pêcheurs. Toutes les familles vivaient de la mer. Aujourd'hui, les gros bateaux déchargent à Boulogne-sur-Mer, le plus grand port de pêche français. Mais autrefois, tout le monde débarquait à Etaples. Bernard était marin-pêcheur. La mer lui a enlevé son grand-père et son père. Lorsqu'il a embarqué pour la toute première fois, il avait quatorze ans. Chez lui, on entend presque le bruit des vagues. Il a fait de sa maison son dernier navire parce que la pêche, pour lui, c'est sa vie.