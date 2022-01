Le pont habité de Rohan, joyau de Landerneau

Longtemps, seul point de passage entre les deux rives de l'Elorn, le pont de Rohan impose sa majesté à Landerneau depuis plus de cinq siècles. Singulier, il est l'un des rares ponts de l'Europe à bercer les nuits de ses habitants. Alexandre Le Vourc'h rêvait de s'y installer. Un appartement s'est libéré, il y a trois ans. Sous ses fenêtres, l'eau salée venue de l'océan Atlantique rencontre l'eau douce de la rivière. Un spectacle permanent, sonorisé par les mouettes. Au Moyen-Âge, ce type de construction est monnaie courante. C'est à partir du XIIe siècle que les villes saisissent l'intérêt des ponts habités. À partir du XVIIIe siècle, ces ponts jugés insalubres et finalement peu pratiques disparaissent. Mais celui de Landerneau échappe à la destruction. Aujourd’hui, c'est un péril d'un autre ordre qui menace le pont. Il s'est manifesté l'été dernier sous la terrasse du restaurant de Michelle et Tanguy Roudaut. "On pensait que c'était une petite pierre qui avait déchaussé. Mais on s'est rendu compte que c'était un peu plus grave que ça", raconte le propriétaire. TF1 | Reportage M. Croccel, A. Pocry