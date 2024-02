Construit il y a sept ans, ce pont ne mène... nulle part

Il est toujours là, au beau milieu de nulle part. Cela fait plus de six ans qu'un pont dans les Ardennes ne mène à rien, et il n'y a aucun plan pour trouver enfin une utilité à cette passerelle à trois millions d'euros. Les habitants se sont fait une raison. Pourtant, à l'origine, ce pont devait servir à désengorger Charleville-Mézières (Ardennes). Le projet de contournement a été combattu par des associations. La justice leur a donné raison, mais le pont était déjà construit. Dans la région, cet ouvrage est devenu un symbole de gâchis. Le pont n’est pas opérationnel, il ne règle pas les problèmes. Sans lui, 6 000 véhicules passent encore dans le village de Warcq (Ardennes). La commune de 1 000 habitants a de nouveau dû faire beaucoup d’aménagements : mettre des ralentisseurs, changer la signalisation. Cette année, une rue a été transformée en sens unique, à un budget de 400 000 euros. Le département des Ardennes, responsable de ce pont, n'a pas souhaité répondre à nos questions. Cet ouvrage risque de rester longtemps dans le paysage, sans aucune raison. TF1 | Reportage G. Gruber, M. Doux