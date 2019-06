Le pont transbordeur de Rochefort s'offre une nouvelle jeunesse

Construit il y a plus d'un siècle, le pont transbordeur de Rochefort est un symbole national puisqu'il est le seul dans le pays. Il est également l'unique moyen de traverser la Charente. Pour le rénover, des travaux ont été entrepris. Le pont sera remis en service d'ici 2020. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.