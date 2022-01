Le Pont Valentré, emblème médiéval de Cahors

Enveloppé dans la brume, comme hors du temps, il enjambe le Lot laissant apparaître son élégante silhouette. Son histoire remonte de l'an 1300. C'est le dernier exemple dans l'Hexagone de pont fortifié encore debout. L'un des monuments les plus visités du Lot. Sa construction, en pleine guerre de Cent Ans, nourrira une légende encore vivante aujourd'hui. Le pont de Valentré est pietonnié depuis les années 90. Construit au pied d'une falaise, il n'a jamais été un axe de circulation, sauf pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle qui l'empruntent pour rejoindre la cathédrale, principal édifice de la vie médiévale. Le pont a déjà subit une transformation au XIXe siècle. À cette époque, le pont va être surélevé pour pouvoir distribuer l'eau potable de la ville. Un siècle et demi plus tard, de nouvelles restaurations s'imposent. Une intervention en urgence a été faite en février dernier pour sauver la tour. Dix ans de travaux et cinq millions d'euros devraient mettre à l'abri le pont Valentré de l'usure du temps et ainsi lui permettre de traverser encore quelques siècles. TF1 | Reportage C. Auberger, S. Iorgulescu