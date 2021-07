Le Pop It, jeu addictif de l’été

À peine arrivé sur la plage, il faut déjà les sortir. Incontournable cet été, ce jouet en silicone imite le bruit du papier bulle à l’infini. Les enfants en raffolent, mais pour les parents, c’est un peu plus mitigé. Il s’agit surtout de faire plaisir, tout en rentrant dans le budget des vacances. "C’est le petit qui choisit, et puis, il faut aussi faire attention au prix", confie une maman. Sur le marché, ces objets de toutes les formes et de toutes les couleurs ont envahi les allées. Le plus dur est souvent de faire son choix. Chaque jouet se vend entre 3 et 35 euros. Les enfants veulent souvent les collectionner. Depuis un mois, Reynald en vend sur le marché. Désormais, plus de 50 articles sont achetés chaque jour. "Plutôt que de donner le portable dans la voiture à leur enfant pour qu’il reste tranquille, on leur met ça dans les mains et voilà, ça s’amuse sans faire de bruit", explique-t-il. Avec cette nouvelle tendance, calme et destress semblent au programme. Un concept qui devrait plaire cet été.