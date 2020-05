Le port du masque obligatoire dans certains quartiers de Mandelieu-la-Napoule

Des communes des Alpes-Maritimes veulent étendre le port du masque à l'ensemble de l'espace public. Mais pour se conformer aux directives du Conseil d'Etat, les masques ne sont obligatoires depuis ce lundi matin que dans certains quartiers, devant les écoles, les commerces et les administrations. Une nouvelle contrainte à laquelle l'immense majorité des habitants de Mandelieu-la-Napoule se sont pliés. Pour le maire, en faire un arrêté relevait d'une nécessité sanitaire et d'un devoir civique.