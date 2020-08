Le port du masque obligatoire dans les rues les plus fréquentées de Lille

Depuis ce lundi matin, le port du masque est devenu obligatoire à Lille, notamment dans les rues les plus fréquentées de la ville. Tout le monde n'était pas au courant de cette nouvelle disposition, mais chacun s'y est vite adapté. Pour le moment, on ne risque aucune contravention si on n'en porte pas. La police est en effet encore au stade de la pédagogie. Mais dans quelques jours, ce sera 135 euros d'amende, une mesure appliquée pour un mois reconductible. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.